Видео: легковушка насмерть сбила мать с детьми на велосипедах под Белгородом

В Белгородской области легковой автомобиль сбил местную жительницу 1981 рождения с двумя детьми. Трагедия произошла вечером в понедельник, 7 октября, в Ровенском районе. Семья двигалась на двух велосипедах в попутном направлении движения машин. Женщина, ее 12-летний сын и десятилетняя дочь от полученных травм скончались, сообщает пресс-служба МВД.

Водитель скрылся с места происшествия. Его нашли по горячим следам на одной из улиц поселка Ровеньки — сотрудники полиции обнаружили авто с характерными повреждениями.

МЧС России

Подозреваемым оказался 30-летний житель Белгородской области, не имевший водительских прав. По предварительной информации, он управлял отечественным автомобилем в нетрезвом состоянии. Прежде мужчину не раз привлекали к административной и уголовной ответственности за езду в пьяном виде.

Злоумышленника направили на медосвидетельствование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МЧС России

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