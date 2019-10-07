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  4. Видео: легковушка насмерть сбила мать с детьми на велосипедах под Белгородом

Видео: легковушка насмерть сбила мать с детьми на велосипедах под Белгородом

, 22:56 Видео 34

По горячим следам сотрудники полиции нашли виновника трагедии и задержали.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Смирнов, 5-tv.ru

В Белгородской области легковой автомобиль сбил местную жительницу 1981 рождения с двумя детьми. Трагедия произошла вечером в понедельник, 7 октября, в Ровенском районе. Семья двигалась на двух велосипедах в попутном направлении движения машин. Женщина, ее 12-летний сын и десятилетняя дочь от полученных травм скончались, сообщает пресс-служба МВД.

Водитель скрылся с места происшествия. Его нашли по горячим следам на одной из улиц поселка Ровеньки — сотрудники полиции обнаружили авто с характерными повреждениями.

МЧС России

Подозреваемым оказался 30-летний житель Белгородской области, не имевший водительских прав. По предварительной информации, он управлял отечественным автомобилем в нетрезвом состоянии. Прежде мужчину не раз привлекали к административной и уголовной ответственности за езду в пьяном виде.

Злоумышленника направили на медосвидетельствование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МЧС России

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места страшной аварии с маршруткой в Курске. В результате ДТП погибли два человека, еще шесть получили ранения.

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