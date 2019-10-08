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  4. Хотела сэкономить, а ввела режим ЧС: мечтавшая о водопроводе дачница затопила поселок

Хотела сэкономить, а ввела режим ЧС: мечтавшая о водопроводе дачница затопила поселок

, 5:44 Эфирная новость 53

После бурения скважины в Вологодской области из-под земли второй месяц бьет фонтан.

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Фото, видео: РИА Новости / Максим Богодвид, 5-tv.ru

Дачница Наталья Огурцова убедилась, что скупой платит дважды. Если не больше. Женщина решила провести водопровод — наняла шабашников. Кто ж знал, что внизу — подземное озеро. В итоге затопило весь поселок, в районе введен режим ЧС и что с этим делать — не знает никто. Наталья осталась и без дома, и без водопровода. О цене глупости расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Олег Барышев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему жителям регионов России приходится выживать без отопления.

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