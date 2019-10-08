Хотела сэкономить, а ввела режим ЧС: мечтавшая о водопроводе дачница затопила поселок

Дачница Наталья Огурцова убедилась, что скупой платит дважды. Если не больше. Женщина решила провести водопровод — наняла шабашников. Кто ж знал, что внизу — подземное озеро. В итоге затопило весь поселок, в районе введен режим ЧС и что с этим делать — не знает никто. Наталья осталась и без дома, и без водопровода. О цене глупости расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Олег Барышев. Подробности в репортаже.

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