Замерзнут все! Почему жителям регионов России приходится выживать без отопления

В России в 60-ти регионах страны стартовал отопительный сезон. И сразу начались проблемы. Хакасия, Иркутская область, Челябинск, Рязань. Список можно продолжать. Каждый год мы наступаем на одни и те же грабли. И бесполезно увещевать чиновников, что сани надо готовить летом. Во многих городах сезон попросту сорван, а кое-где его просто нарисовали на бумаге.

Уже полетели первые головы в больших кабинетах. Но людям от этого не легче. Причем больше всего достается самым добросовестным россиянам. Они исправно платят по счетам, но все равно замерзают в своих домах. Тепла нет также в школах, больницах и детских садах. Как бездействие чиновников делает жизнь невыносимой, и когда закончится этот ежегодный отопительный кошмар, выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров.

«Плюс 10 в квартире и, если даже без обогревателя это просто невозможно», — говорит жительница Хакасии.

Здесь воду греют в тазике, руки у духовки. Дети учатся у обогревателей. В Хакасии по ночам заморозки, но отопительный сезон начался не для всех. Хотя всем обещали еще 1 октября.

«В прошлом году такая же была история. В этом нас оставили вообще без тепла», — рассказывает жительница Сорска Людмила Михиленко.

В Поселке Геологов в Сорске микрорайоне с многоэтажками с центральным отоплением — ледниковый период. Несмотря на потраченные из бюджета республики 5 миллионов — на замену котлов и ремонт теплосети.

«Районы они не могу справляться с заменой всех труб за счет своего бюджета», — говорят чиновники.

Похожие отговорки в Черногорске. Там в котельной, греющей половину города, сломались задвижки, установленные летом. Разобраться в причинах журналистов не пускают. Мол, опасно.

Такое прохладное отношение местных властей к своим жителям и в Тулуне Иркутской области. Два месяца после наводнения, а вода в погребах стоит до сих пор. Стены в грибке и трещинах. Разбухшие от воды двери практически не закрываются. Жить в таких условиях невозможно, но местные чиновники считают иначе.

«Мы обращались в мэрию, нам сказали, что мы вам пока ничем помочь не можем», — говорит жительница Иркутской области.

Люди уверены — признавать их дома аварийными — чиновникам невыгодно. Пробиться с похожими историями через инстанции и глухую стену непонимания не могут сотни людей и даже бывалые общественники. Более трех тысяч пострадавших семей в Иркутской области до сих пор не получили компенсации — даже на ремонт.

«Некоторые главы муниципальных образований того же Тулунского района просто прятались от своих жителей», — рассказывает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович.

А ведь сегодня в городе минус четыре и снег. Скоро и вовсе сибирские морозы. Многим не на что и некуда идти. Зато местные чиновники уже, похоже, согрели себя. Иркутский губернатор расширил фонд оплаты труда сразу на треть миллиарда рублей. По документам якобы на компенсации за сверхурочную работу служащих по ликвидации последствий наводнения. Неоднозначной инициативой уже заинтересовались где следует.

«Не все государственные гражданские служащие всем составом выезжали. То есть это какая-то часть», — поясняет аудитор КСП Иркутской области Ксения Корень.

Зато индекс готовности регионов к зиме у министерств ЖКХ, ЧС и энергетики почти 90%. При этом по данным общественников из «ЖКХ Контроля» к октябрю из 81 региона с жалобами на коммунальщиков обратилось аж 6,5 тысячи человек. Больше половины претензий — к неготовности инфраструктуры, неудовлетворительному содержанию домов и качеству услуг.

В списке лидеров антирейтинга в Центральной России — Тульская и Тверская области, в Приволжье — Татарстан и Удмуртия, на Северо-Западе — Мурманская область и Санкт-Петербург, на Урале — Курганская и Челябинская, в Сибири — Красноярский, Алтайский край и Кемеровская область, на Дальнем Востоке — Хабаровский и Приморский края.

Вместо воды — жижа, забивающая трубы. В часе от Петербурга. В Лебяжьем роль батарей выполняют обогреватели. Тепло от котельной — в диковинку, зато счета за тепло — каждый месяц.

«50 квадратов у нас на первом этаже — 2412 рублей», — говорит жительница Ленинградской области.

И никого из чиновников не волнует, что по ночам здесь давно минус, а у котельной, которая якобы отапливает улицу, гнилые трубы, напоминающие артефакты археологических раскопок.

«Чтобы найти утечку, трубы разрыли еще в прошлом отопительном сезоне да так и бросили — коммуникации сгнили, варить их все равно невозможно! А значит похоже подумали местные функционеры ямы можно и не закапывать. Ведь вместо того, чтобы заботиться о людях и территории, куда проще сдать все в аренду местным бизнесменам», — сообщает корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров.

А вот когда под Челябинском начал мерзнуть целый Карталинский район его глава просто укатил на курорты Краснодарского края. После жалоб людей, чиновника из отпуска вернул губернатор.

«Возвращайтесь домой и наводите порядок», — сказал губернатор Челябинской области Сергей Текслер.

Глава вернулся, но вместо того, чтобы порядок наводить просто подал в отставку. В ЖКХ района, поговаривают, скоро вернется, — в должности зама. То еще наказание для чиновника.

«Сегодня ответственность эта чрезвычайно мала для должностных лиц она установлена в размере от 500 рублей до 1000 рублей — это просто смешно», — поясняет депутат ГД РФ Алексей Диденко.

А пока отчитывать чиновников, к примеру, Еврейской автономной области, где из-за неготовности к зиме рискуют замерзнуть 16 тысяч человек, приходится лично министру ЖКХ России.

Ну а простым людям остается ходить по инстанциям или как в случае с жителями многоэтажки в Уфе — стучаться в двери повыше чиновничьих

«Пишите кому угодно, хоть Папе Римскому. То есть контекст был в том, что они никого не боятся, мы можем писать хоть кому, ну, в таком случае было решено написать Папе Римскому», — говорит житель Уфы.

Ответ от Понтифика замерзающие уфимцы еще не получили, но после отчаянного шага тепло сразу включили. Правда отопительный сезон здесь продлился всего день. Якобы из-за долгов перед сетевой компанией батареи снова отключили. Хотя что говорить об относительно теплой Башкирии, если к зиме у нас своеобразно готовятся там, где она практически круглый год

«Приняли решение разобрать котельную потому что им не нравился хорошо она была старая, но она нас топила», — жалуется жительница Карелии.

В Рабочеостровске в Арктической зоне замерзают детдом, больница, школа и около тысячи жителей. Новую котельную начали строить к отопительному сезону через девять дней после его начала. С августа здесь нет тепла, за которое люди продолжают платить. А этой ночью уже обещают снег.

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