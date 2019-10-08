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  4. Массовые протесты экоактивистов в Британии привели к задержаниям

Массовые протесты экоактивистов в Британии привели к задержаниям

, 11:46 Эфирная новость 36

Участники «Восстания против вымирания» говорят, что вдохновляются примером шведской эко-активистки Греты Тунберг

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

Массовые протесты экоактивистов в Британии привели к задержаниям. В участки доставили почти 300 человек, часть из них арестовали. В Лондоне участники международного движения «Восстание против вымирания» перекрыли ряд центральных кварталов, в том числе исторический район Вестминстер, правительственную улицу Уайтхолл и Трафальгарскую площадь.

Они требуют от властей немедленно прекратить выбросы углекислого газа. В ближайшие дни организаторы акции обещают вывести на улицы больше 30 тысяч человек и перейти к более агрессивным действиям.

Участники «Восстания против вымирания» говорят, что вдохновляются примером шведской эко-активистки Греты Тунберг. Она в эти минуты возглавляет протест в американской Южной Дакоте. Девушка пообещала «никогда не сдаваться». И это несмотря на угрозы, которые стали все чаще поступать в ее адрес.

Например, в Риме неизвестные повесили под мостом чучело, изображающее Тунберг. На кукле закреплен плакат с надписью «Грета — ваш бог».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сотни экоактивистов перекрыли улицы Берлина. Так называемые защитники Земли планируют проводить свои мероприятия в течение недели в разных уголках мира.

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