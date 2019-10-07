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Сотни экоактивистов перекрыли центр Берлина

, 17:12 Эфирная новость 12

«Мирные акции гражданского сопротивления» планируются проводиться в течение всей недели в разных уголках мира.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Carsten Koall, 5-tv.ru

Сотни экологических активистов перекрыли движение в центре Берлина. Люди собрались в районе правительственного квартала и пошли в сторону площади Большая Звезда. По подсчетам полиции, уже ранним утром там находились больше тысячи человек.

Они пытаются привлечь внимание властей к грядущей экологической катастрофе и требуют сократить до нуля выбросы углекислого газа, то есть полностью отказаться от использования автомобилей. Акция пока проходит мирно, но центр немецкой столицы встал в глухую пробку. Водителей просят выбирать объездные пути.

Такие протесты, которые «зеленые» называют «мирными акциями гражданского сопротивления», в эти минуты проходят в Лондоне, Амстердаме, в планах — Париж, Мадрид, Нью-Йорк. И продолжатся они всю неделю.

К слову, идеи в головах экоактивистов бывают просто шокирующие и совсем не мирные. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, одна из них в США призвала есть детей для спасения планеты.

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