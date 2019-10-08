Появились новые факты в расследовании утечки данных клиентов Сбербанка

Сбербанк выявил новые утечки данных своих клиентов. Речь идет о пяти тысячах учетных записей кредитных карт россиян. Как выяснили следователи, служащий банка в конце сентября продал информацию одной из преступных групп в «теневом секторе» интернета.

Воспользоваться данными мошенники не успели. В Сбербанке заявили, что старые счета заблокированы, а карты уже перевыпущены Более того, во время допроса выяснилось, что ранее этот менеджер уже похищал данные клиентов. Вычислить преступника удалось благодаря внутреннему расследованию.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сотрудник Сбербанка признался в краже личных данных клиентов.