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Появились новые факты в расследовании утечки данных клиентов Сбербанка

, 6:14 Эфирная новость 84

Сотрудник организации, совершивший преступление, в конце сентября продал одной из преступных групп в «теневом интернете» пять тысяч данных учетных записей кредитных карт клиентов.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов, 5-tv.ru

Сбербанк выявил новые утечки данных своих клиентов. Речь идет о пяти тысячах учетных записей кредитных карт россиян. Как выяснили следователи, служащий банка в конце сентября продал информацию одной из преступных групп в «теневом секторе» интернета.

Воспользоваться данными мошенники не успели. В Сбербанке заявили, что старые счета заблокированы, а карты уже перевыпущены Более того, во время допроса выяснилось, что ранее этот менеджер уже похищал данные клиентов. Вычислить преступника удалось благодаря внутреннему расследованию.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сотрудник Сбербанка признался в краже личных данных клиентов.

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