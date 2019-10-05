Сотрудник Сбербанка признался в краже личных данных клиентов

Сотрудник Сбербанка 1991 года рождения сознался в краже данных клиентов. Об этом сообщила в субботу, 5 октября, пресс-служба финансового учреждения. Злоумышленника вычислила накануне в результате внутреннего расследования служба безопасности банка с помощью правоохранительных органов. Как сообщается, «хищение клиентской информации в корыстных целях» пытался осуществить руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений.

«Были собраны и задокументированы необходимые улики для доказательства совершенного преступления. Вчера сотрудник дал признательные показания, и в настоящее время представители правоохранительных органов осуществляют с ним процессуальные действия», — заявили в Сбербанке.

Там еще раз подчеркнули, что угрозы утечки личных данных клиентов, за исключением информации о 200 владельцах кредитных картах, о которых сообщалось ранее, нет. Средствам клиентов ничто не угрожало и не угрожает.

Пресс-служба Сбербанка опубликовала также заявление главы кредитной организации Германа Грефа, в котором он приносит извинения «за доставленные переживания» всем клиентам банка. Руководитель Сбербанка особенно извинился перед теми, информация о которых оказалась в чужих руках. Греф также благодарит за слаженную работу службу безопасности банка и правоохранительные органы.

«Мы сделали серьезные выводы и кардинально усиливаем контроль доступа к работе наших систем сотрудников банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора», — заверил глава кредитно-финансового учреждения.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в среду, 2 октября, стало известно, что учетные записи по кредитным картам как минимум 200 клиентов Сбербанка стали доступны злоумышленникам.