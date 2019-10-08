Во время боя в Самаре один из борцов чуть не задушил соперника

Поединок смешанных единоборств в Самаре едва не обернулся трагедией. Во время первого раунда боец из Армении Рафаэль Абрамян едва не задушил своего соперника из Турции.

В ходе спаринга он выполнил удушающий прием. И отказался отпускать шею противника даже после требований рефери. В результате турецкий борец потерял сознание.

В чувства его вернули только медики. Тем не менее, победу в поединке присудили Абрамяну.

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