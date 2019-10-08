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  4. Во время боя в Самаре один из борцов чуть не задушил соперника

Во время боя в Самаре один из борцов чуть не задушил соперника

, 20:19 Эфирная новость 28

Поединок смешанных единоборств чуть не обернулся трагедией еще в первом раунде.

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Фото, видео: YouTube / Varazdat Agauan, 5-tv.ru

Поединок смешанных единоборств в Самаре едва не обернулся трагедией. Во время первого раунда боец из Армении Рафаэль Абрамян едва не задушил своего соперника из Турции.

В ходе спаринга он выполнил удушающий прием. И отказался отпускать шею противника даже после требований рефери. В результате турецкий борец потерял сознание.

В чувства его вернули только медики. Тем не менее, победу в поединке присудили Абрамяну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Макгрегор вновь бросил вызов Нурмагомедову. Ирландский боец ММА в неприличной форме предложил действующему чемпиону «потанцевать» в Москве.

 

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