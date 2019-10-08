Макгрегор вновь бросил вызов Нурмагомедову

Экс-чемпион UFC и острослов Конор Макгрегор опубликовал во всех смыслах вызывающий пост в Twitter. 8 октября, спустя год после боя с Хабибом Нурмагомедовым в Лас-Вегасе он позвал действующего чемпиона встретиться вновь, на сей раз в России.

«Черт, давай потанцуем в Москве, детка», — написал в микроблоге ирландский боец. К твиту автор прикрепил видеофрагмент с прошлогоднего «танца» на ринге и несколько ругательных хэштегов в адрес Хабиба.

Twitter @TheNotoriousMMA

Макгрегор не забыл, как 6 октября потерпел поражение в поединке с Нурмагомедовым после удушающего приема последнего в четвертом раунде. Кроме того, 7 сентября россиянин успешно защитил чемпионский пояс UFC в легком весе на встрече с Дастином Порье в Абу-Даби. Конор же последний год оставался не удел. Какие шансы на реванш рисует себе ирландец, он пока не озвучил.

Ранее 5-tv.ru писал, что шведский футболист Ибрагимович бросил вызов Нурмагомедову, и Хабиб ответил.