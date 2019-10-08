  1. Пятый канал
  4. После трагедии в детстве Алена Шишкова не разговаривала полгода

После трагедии в детстве Алена Шишкова не разговаривала полгода

, 12:27 Фото 315

Бывшая возлюбленная Тимати пережила сильный стресс и не могла выдавить из себя ни звука. От вечной немоты модель спасла чистая случайность.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @missalena.92

Экс-возлюбленная рэпера Тимати 26-летняя модель Алена Шишкова поделилась с подписчиками в Instagram подробностями чудовищного периода своей жизни. В детстве манекенщица пережила серьезную психологическую травму, из-за чего совсем не разговаривала полгода.

Алене Шишковой было около 12 лет, когда она столкнулась с первым сильным стрессом. В семье звезды погибла кошка. Смерть любимого домашнего питомца произвела на маленькую девочку неизгладимое впечатление.

«Я вдруг перестала разговаривать. Из серии совсем. Видимо, для меня это было настоящим потрясением, и я все время молчала, даже когда пыталась сказать что-то — у меня не получалось», — поделилась печальными воспоминаниями знаменитость.

Instagram @missalena.92

По словам Алены Шишковой, родители водили ее к психологам, врачам, знахарям, однако речь к ребенку не возвращалась. Единственным, с кем «общалась» в то время модель, был ее личный дневник. Однако спустя полгода после страшного потрясения манекенщица испытала еще один сильный стресс, на который ее организм отреагировал диаметрально противоположно первому случаю. Звезда посмотрела за компьютером видео «пугалку».

«Может знаете были такие: ты что-то делаешь на компе, и вдруг на экране резко появляется страшное кричащее лицо. Так вот я от страха перевернулась со стула и закричала», — поведала модель счастливую развязку истории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Шишкова ответила хейтерам на обвинения в анорексии.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.83
-0.20 71.15
-0.20
Гороскоп на 8 октября: Скорпионы, попробуйте тантрический секс!

Последние новости

13:10
Полиция «вычислила» всех нарушителей ПДД из кортежа Гусейна Гасанова в Самаре
13:02
Производство крафтового пива может прекратиться с 2021 года
12:50
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже
12:39
В МВД озвучили предварительную причину смертельной аварии с маршруткой в Курске
12:27
После трагедии в детстве Алена Шишкова не разговаривала полгода
12:15
Сергей Жуков выложил в сеть фото обнаженной жены в честь дня ее рождения

Сейчас читают

«Приехал в глухомань!» Стас Костюшкин обиделся на неблагодарных зрителей — видео
Гороскоп на 8 октября: Скорпионы, попробуйте тантрический секс!
В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев