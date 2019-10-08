После трагедии в детстве Алена Шишкова не разговаривала полгода

Экс-возлюбленная рэпера Тимати 26-летняя модель Алена Шишкова поделилась с подписчиками в Instagram подробностями чудовищного периода своей жизни. В детстве манекенщица пережила серьезную психологическую травму, из-за чего совсем не разговаривала полгода.

Алене Шишковой было около 12 лет, когда она столкнулась с первым сильным стрессом. В семье звезды погибла кошка. Смерть любимого домашнего питомца произвела на маленькую девочку неизгладимое впечатление.

«Я вдруг перестала разговаривать. Из серии совсем. Видимо, для меня это было настоящим потрясением, и я все время молчала, даже когда пыталась сказать что-то — у меня не получалось», — поделилась печальными воспоминаниями знаменитость.

Instagram @missalena.92

По словам Алены Шишковой, родители водили ее к психологам, врачам, знахарям, однако речь к ребенку не возвращалась. Единственным, с кем «общалась» в то время модель, был ее личный дневник. Однако спустя полгода после страшного потрясения манекенщица испытала еще один сильный стресс, на который ее организм отреагировал диаметрально противоположно первому случаю. Звезда посмотрела за компьютером видео «пугалку».

«Может знаете были такие: ты что-то делаешь на компе, и вдруг на экране резко появляется страшное кричащее лицо. Так вот я от страха перевернулась со стула и закричала», — поведала модель счастливую развязку истории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Шишкова ответила хейтерам на обвинения в анорексии.