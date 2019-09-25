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  4. «Накипело!» Экс-возлюбленная Тимати ответила хейтерам на обвинения в анорексии

«Накипело!» Экс-возлюбленная Тимати ответила хейтерам на обвинения в анорексии

, 7:30 Видео 828

Алена Шишкова показала фигуру в коротких шортах и «нарвалась» на жесткую критику.

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Фото, видео: Instagram @missalena.92

Бывшая возлюбленная Тимати 26-летняя Алена Шишкова поразила поклонников экстремально худой фигурой. На новом видео, которое модель опубликовала в Instagram, звезда предстала перед фанатами в спортивных майке и шортах. Экс-жена рэпера хотела продемонстрировать фитнес-тренировку, а в итоге нарвалась на жесткую критику. Подписчики на разный лад принялись утверждать, что девушке нужно набрать вес, иначе это может перерасти в опасную стадию анорексии.

«В этом нет ничего сексуального!»

«Такое тело — это ненормально! Я вам добра желаю, вам необходимо набрать вес»;

«Неужели вы правда не видите, что это похоже на опасную стадию анорексии?!» — написали фолловеры.

Instagram @missalena.92

Алена Шишкова очевидно устала от подобных сообщений и просто заблокировала комментарии к посту с тренировкой. Чуть позже модель разместила новую публикацию, в которой попросила поклонников перестать обсуждать ее фигуру. На снимке экс-возлюбленная Тимати предстала в лиловом купальнике, демонстрирующем ее худенькие ручки.

«Все мы такие, какие есть. Мы стремимся к совершенству, но никто не идеален! Поэтому приходится жить в том теле, которое есть у тебя на сегодняшний день. Никто не должен соответствовать вашим о них ожиданиям!» — подписала пост знаменитость, сопроводив его хэштегом #накипело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-возлюбленная Тимати поведала о проблемах в детстве.

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