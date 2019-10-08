«Страшно становится!» Вдова и друзья о завершении расследования смерти Марьянова

Расследование уголовного дела в отношении директора клиники, в которой умирал актер Дмитрий Марьянов завершено, об этом во вторник, 8 октября, сообщили в ГСУ СК России по Московской области. Результаты прокомментировали близкие ушедшего из жизни артиста.

Актер Михаил Пореченков часто проводил время в компании Дмитрия Марьянова. Вместе друзья катались на мотоциклах. Теперь товарищ погибшего артиста возмущается бюрократической системе, при которой контроль подобных частных клиник невозможен.

«Я не понимаю, кто дает и регистрирует эти центры. Почему никакого контроля над ними нет? Почему нет контроля над медикаментами, которые появляются какие-то просроченные, негодные? Почему всплывает постфактум? Это удручает. Недосмотр — общий, а в результате — нет прекрасного человека!» — сказал Пореченков.

Вдова Дмитрия Марьянова 33-летняя Ксения Бик полностью удовлетворена результатами расследования по факту гибели супруга. Жена актера считает, что директор клиники, в которой умирал ее муж, должна понести наказание в соответствии с законом.

«Сказать, что у человека был злой умысел, я не могу. У человека не было мотива. Это трагическая случайность, безответственность и халатность. Самое главное, что человек должен понести наказание только в соответствие с законом. Мне не нужно лишней крови!» — заявила Ксения Бик.

Близкий друг Дмитрия Марьянова, актер и режиссер Андрей Носков до сих пор сильно переживает из-за смерти близкого человека.

«Когда такие люди, как Димка уходят, это в голове не укладывается. Кто-то более мрачный, кто-то занудный, отрешенный, а вот есть люди, которых ты не понимаешь: как, в таком возрасте?! Он бы мог еще много сыграть, и столько планов было. От этого становится страшно!» — сказал артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что завершено расследование против директора клиники, в которой умирал Дмитрий Марьянов.