Завершено расследование против директора клиники, в которой умирал Марьянов

Расследование уголовного дела в отношении директора подмосковного реабилитационного центра «Феникс», в котором умирал известный актер Дмитрий Марьянов, Оксаны Богдановой завершено. Об этом во вторник, 8 октября, сообщило ГСУ СК России по Московской области.

«Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. „в“ ч.2 ст. 238 УК РФ) и оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ)», — сказали в ведомстве.

Актер Дмитрий Марьянов находился в клинике с 6 по 15 октября 2017 года. На протяжении всего времени артист многократно обращался к персоналу с жалобами на боли в ноге. Однако директор реабилитационного центра запретила своим подчиненным вызывать скорую помощь. В итоге бригада медиков прибыла после сообщения одного из постояльцев учреждения. В больнице знаменитость скончался.

Эксперты утверждают, что жизнь Дмитрия Марьянова при своевременном обращении в профессиональное медицинское учреждение можно было спасти. Материалы расследования в отношении директора «Феникса» переданы в прокуратуру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что директора клиники, где умер актер Дмитрий Марьянов, отпустили под подписку.