Александр Емельяненко запустил новый флэшмоб

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко единоборств опубликовал в Instagram видеообращение, в котором предложил запустить новый флешмоб.

«Люди добрые, сейчас я смотрю мода пошла вызывать Емельяненко на бой. Вызывают абсолютно все. Даже те, кто драться не умеет. Почему-то они думают, что хорошие бойцы. Давайте так: запустим флешмоб и также его назовем «Вызови Емельяненко на бой», — с юмором заявил спортсмен.

Заявление Емельяненко поддержали его поклонники.

«Саша, бей всех сильно, но аккуратно!»

«Как говорил Флойд Мэйвезер младший: кто-то платит, чтобы увидеть, как я выиграю, кто-то платит, чтобы увидеть, как я проиграю. Но и те и другие платят».

«Алесандр вызываю тебя на плов с бараниной в казане», — с юмором прокомментировал один из юзеров.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 29 ноября на «ВТБ Арене» Емельяненко встретится в октагоне с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. К слову, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что преимущество в этом бое он отдает Александру Емельяненко.