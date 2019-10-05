«На стороне Емельяненко»: Нурмагомедов о поединке Кокляева и экс-чемпиона ProFC

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в субботу, 5 октября, в рамках Synergy Global Forum в Петербурге прокомментировал предстоящий поединок между тяжеловесом Михаилом Кокляевым и бывшим чемпионом ProFC Александром Емельяненко.

Отвечая на вопрос журналиста 5-tv.ru, непобежденный боец ММА отметил, что оба соперника сильные мужчины. Но с профессиональной точки зрения Хабиба Нурмагомедова преимущество на стороне Александра Емельяненко.

«Кокляев очень мощный парень. Если ударит, то мало не покажется. Я знаком с обоими лично. Считаю, что они оба сильные мужики. Мне их трэш-ток не особо нравится и одновременно интересно. Всегда же людям интересно смотреть на конфликт. Я думаю, как профессионал, преимущество на стороне Емельяненко», — заявил на пресс-конференции Хабиб Нурмагомедов.

Synergy Global Forum проводится в России с 2015 года. В 2019 году мероприятие проходит 4–5 октября.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что думает Арнольд Шварценеггер о бое Кокляева и Емельяненко.