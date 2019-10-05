  1. Пятый канал
  4. «На стороне Емельяненко»: Нурмагомедов о поединке Кокляева и экс-чемпиона ProFC

«На стороне Емельяненко»: Нурмагомедов о поединке Кокляева и экс-чемпиона ProFC

, 16:10 Видео 55

Российский боец смешанных боевых искусств в рамках Synergy Global Forum в Петербурге прокомментировал предстоящую схватку спортсменов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/ Демьянчук Александр, 5-tv.ru

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в субботу, 5 октября, в рамках Synergy Global Forum в Петербурге прокомментировал предстоящий поединок между тяжеловесом Михаилом Кокляевым и бывшим чемпионом ProFC Александром Емельяненко.

Отвечая на вопрос журналиста 5-tv.ru, непобежденный боец ММА отметил, что оба соперника сильные мужчины. Но с профессиональной точки зрения Хабиба Нурмагомедова преимущество на стороне Александра Емельяненко.

«Кокляев очень мощный парень. Если ударит, то мало не покажется. Я знаком с обоими лично. Считаю, что они оба сильные мужики. Мне их трэш-ток не особо нравится и одновременно интересно. Всегда же людям интересно смотреть на конфликт. Я думаю, как профессионал, преимущество на стороне Емельяненко», — заявил на пресс-конференции Хабиб Нурмагомедов.

Synergy Global Forum проводится в России с 2015 года. В 2019 году мероприятие проходит 4–5 октября.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что думает Арнольд Шварценеггер о бое Кокляева и Емельяненко.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.03
-0.10 71.35
0.05
ТОП-6 самых недоступных женщин по знаку зодиака

Последние новости

16:36
ХК «Сибирь» опроверг информацию о смерти игрока
16:27
«Выбросил старую одежду!» Константин Ивлев похудел на 20 килограмм — фото
16:10
«На стороне Емельяненко»: Нурмагомедов о поединке Кокляева и экс-чемпиона ProFC
15:59
«Невеста беременная?» Соцсети обсуждают видео со свадьбы Дарьи Клюкиной
15:46
Фигуристка Александра Трусова установила новый рекорд
15:31
«Хороша!» Анастасия Макеева показала фото в смокинге

Сейчас читают

ТОП-6 самых недоступных женщин по знаку зодиака
«Представьте себя на месте кружочка»: В сети удивились задачке для первоклашек
Гороскоп на 5 октября: Весы, доверяйте, но проверяйте!

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев