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  4. Пары электронных сигарет оказались способны вызывать рак

Пары электронных сигарет оказались способны вызывать рак

, 17:51 46

Американские ученые установили связь между воздействием пара от альтернативных курительных приспособлений и развитием онкологического заболевания.

Фото: www.globallookpress.com / Rodrigo Reyes Marin

Электронные сигареты, которые были призваны минимизировать вред здоровью курильщиков, оказались смертельно опасными. Пары, которые выделяют приспособления, стали причиной развития онкологических заболеваний у подопытных мышей.

Исследование проводили ученые Нью-Йоркского университета в США. Научная группа в течение 54 недель подвергала грызунов воздействию паров, которые вырабатываются в процессе курения электронных сигарет. Результаты эксперимента показали, что у 22% мышей развилась аденокарцинома легких — разновидность немелкоклеточного рака. У более чем 57% животных после участия в исследовании была диагностирована уротелиальная гиперплазия мочевого пузыря.

Результаты научной работы американских ученых также подтверждают более ранние научные работы специалистов Миннесотского университета, в которых утверждалось, что вейпинг влияет на ткани мочевого пузыря и легких.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие нетипичные симптомы могут указывать на развитие онкологического заболевания.

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