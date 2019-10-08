Пары электронных сигарет оказались способны вызывать рак

Электронные сигареты, которые были призваны минимизировать вред здоровью курильщиков, оказались смертельно опасными. Пары, которые выделяют приспособления, стали причиной развития онкологических заболеваний у подопытных мышей.

Исследование проводили ученые Нью-Йоркского университета в США. Научная группа в течение 54 недель подвергала грызунов воздействию паров, которые вырабатываются в процессе курения электронных сигарет. Результаты эксперимента показали, что у 22% мышей развилась аденокарцинома легких — разновидность немелкоклеточного рака. У более чем 57% животных после участия в исследовании была диагностирована уротелиальная гиперплазия мочевого пузыря.

Результаты научной работы американских ученых также подтверждают более ранние научные работы специалистов Миннесотского университета, в которых утверждалось, что вейпинг влияет на ткани мочевого пузыря и легких.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие нетипичные симптомы могут указывать на развитие онкологического заболевания.