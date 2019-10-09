Госдума предложила узаконить «ящики для сбора пожертвований»

Во вторник, 8 октября, в первом чтении Госдума приняла поправки в закон «О благотворительности». Вводится юридический термин «ящик для сбора пожертвований». Уточняется каким он может быть и как его использовать.

Это важно, потому что в 2017 году, например, в стране собрали почти 120 миллиардов рублей пожертвований, и треть из них — через ящики. Люди у нас отзывчивые, чем и пользуются «псевдоволонтеры», проще говоря, мошенники.

Добавит ли новый закон прозрачности, разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в российских магазинах отказываются принимать железные рубли и копейки.