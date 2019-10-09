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Госдума предложила узаконить «ящики для сбора пожертвований»

, 4:03 Эфирная новость 11

Законопроект предлагает урегулировать проблему сбора наличных пожертвований посредством благотворительных ящиков.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Трефилов, 5 -tv.ru

Во вторник, 8 октября, в первом чтении Госдума приняла поправки в закон «О благотворительности». Вводится юридический термин «ящик для сбора пожертвований». Уточняется каким он может быть и как его использовать.

Это важно, потому что в 2017 году, например, в стране собрали почти 120 миллиардов рублей пожертвований, и треть из них — через ящики. Люди у нас отзывчивые, чем и пользуются «псевдоволонтеры», проще говоря, мошенники.

Добавит ли новый закон прозрачности, разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в российских магазинах отказываются принимать железные рубли и копейки.

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