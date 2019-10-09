В российских магазинах отказываются принимать железные рубли и копейки

В российских магазинах все чаще перестают принимать мелочь, и доходит ситуация до пугающего равнодушия.

В сети обсуждают историю, когда кассир отказалась принимать деньги у пенсионера. Дедушка пытался купить хлеб на железные рубли. В магазине сейчас пытаются оправдаться — это руководство требует не брать мелкие монеты. Как будто все забыли, что и мелочь является законным платежным средством.

Ксения Солдатова провела собственное расследование. В частности, она решила провести эксперимент. Купить пакетик кофе в обычном супермаркете за горсть десятикопеечных монет. Товар не продали, причем еще в грубой форме. По факту — это нарушение закона.

«Это явное нарушение прав граждан. Поскольку, фактически применяются дискриминационные меры: решение только по всей стране принимается. Никакой отдельно взятый человек не может сказать: я буду принимать или я не буду принимать. Есть список платежных средств в России», — поясняет доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков.

Что туда входит, нам пояснили в Центробанке. В письменном ответе черным по белому: принять обязаны даже если сто рублей будут по одной копейке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему ритейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей.