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Сына не пустили попрощаться с умирающей матерью в московской больнице

, 2:46 Эксклюзивное видео 7

60-летний житель столицы не смог попасть в реанимацию, где находилась его родительница. Мужчина решил обратиться с жалобой в полицию, однако, когда он доехал до ОВД, ему сообщили, что мать уже умерла.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Матыцин, 5-tv.ru

Врачи не пустили жителя Москвы попрощаться с умирающей матерью — 90-летней пенсионеркой, которая являлась ветераном Великой Отечественной войны. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, и обеспокоенный ее здоровьем сын пожелал побыть с ней рядом. Однако врачи проигнорировали все просьбы мужчины и запретили ему пройти в палату.

В результате он решил написать заявление в полицию, в котором был намерен пожаловаться на несправедливость. Однако как только москвич доехал до ОВД, ему сообщили о смерти родительницы. Пенсионерка ушла из жизни так и не простившись своим 60-летним сыном.

5-tv.ru

Произошедший инцидент прокомментировал адвокат Александр Бенхин. Он напомнил, что минувшим летом Госдума приняла закон, согласно которому родственникам больных разрешается посещать пациентов в клинике, в том числе в реанимационном отделении, однако на данный момент законопроект еще не вступил в силу, поэтому врач сам вправе решать, как поступить в подобной ситуации.

«Есть законодательная проблема, что был закон до недавнего времени, который запрещал доступ в реанимацию. Госдума его переделала. Сейчас это отменено, но этот закон еще не вступил в силу <.> И сейчас вопрос на усмотрении лечащего врача», — пояснил юрист.

Эксперт добавил, что, по мнению сына скончавшейся женщины, врач отказался идти на уступки из-за обиды — якобы медику не понравилось, что ее, при обращении, назвали «солнышком».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолога, погубившую пациентку во время процедур, задержали в Москве.

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