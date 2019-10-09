Сына не пустили попрощаться с умирающей матерью в московской больнице

Врачи не пустили жителя Москвы попрощаться с умирающей матерью — 90-летней пенсионеркой, которая являлась ветераном Великой Отечественной войны. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, и обеспокоенный ее здоровьем сын пожелал побыть с ней рядом. Однако врачи проигнорировали все просьбы мужчины и запретили ему пройти в палату.
В результате он решил написать заявление в полицию, в котором был намерен пожаловаться на несправедливость. Однако как только москвич доехал до ОВД, ему сообщили о смерти родительницы. Пенсионерка ушла из жизни так и не простившись своим 60-летним сыном.
Произошедший инцидент прокомментировал адвокат Александр Бенхин. Он напомнил, что минувшим летом Госдума приняла закон, согласно которому родственникам больных разрешается посещать пациентов в клинике, в том числе в реанимационном отделении, однако на данный момент законопроект еще не вступил в силу, поэтому врач сам вправе решать, как поступить в подобной ситуации.
Эксперт добавил, что, по мнению сына скончавшейся женщины, врач отказался идти на уступки из-за обиды — якобы медику не понравилось, что ее, при обращении, назвали «солнышком».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолога, погубившую пациентку во время процедур, задержали в Москве.