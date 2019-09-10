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  4. Косметолога, погубившую пациентку во время процедур, задержали в Москве

Косметолога, погубившую пациентку во время процедур, задержали в Москве

, 8:07 175

Тело 30-летней пациентки было обнаружено в массажном кабинете медицинского центра на западе столицы. Врача, проводившую ряд процедур женщине, задержали по подозрению в неумышленном убийстве.

Фото: DPA/TASS

В Москве задержана врач-косметолог, по подозрению в непредумышленном убийстве женщины во время процедуры. Трагедия произошла в столичном медицинском центре 14 июля 2019 года.

Погибшая — 30-летняя Элина Б. — пришла на сеанс лимфодренажа, услугу ей оказывала косметолог Юлия К. Процедура началась штатно, но вскоре специалист принялась звать на помощь коллег. Пациентку обнаружили на массажном столе без признаков жизни. Прибывшая на место происшествия полиция отправила тело женщины на экспертизу.

Как показали результаты экспертизы, причиной смерти стал анафилактический шок, который вызвала у Элины инъекция лидокаина. Анестетик своей клиентке ввела косметолог. Также после смерти клиентки стало известно, что медицинский центр не имел лицензии на проведение косметологических процедур.

В понедельник, 9 сентября, сотрудники полиции задержали Юлию К., которая подозревается в неумышленном убийстве своей клиентки. Пока женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Москве осудили лже-косметолога, которая изуродовала десятки человек.

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