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В сети сравнили цены на продукты в России и на Украине

, 8:08 80

Видеоблогеры разместили ролик на YouTube, в котором сравнили цены на основные продукты питания в российском Саратове и в столице Украины.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Солунин

Цены на большинство продуктов питания в России заметно ниже, чем на Украине. К такому выводу пришли создатели размещенного на YouTube видео, посвященного исследованию стоимости продуктов в двух государствах.

Ролик снимался на протяжении недели в магазинах «Ашан» в Саратове и Киеве. Авторы выяснили, что килограмм картофеля в украинской столице обойдется покупателю как минимум в 14 гривен (почти 39 рублей). В Саратове цены на тот же корнеплод начинаются от 12 рублей.

Самая дешевая бутылка подсолнечного масла в России продается по цене от 55 рублей за литр. На Украине за нее же придется отдать более 24 гривен (64 рубля), пишет РИА Новости.

Литр молока в саратовском магазине можно купить примерно за 42 рубля, а в киевском — за 18 гривен (47 рублей). Упаковка макарон в российском «Ашане» стоит от 50 рублей, а в киевском — 42,53 гривны (111 рублей).

Как сообщал 5-tv.ru, ранее эксперты выяснили, как изменился рацион россиян за последние 40 лет.

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