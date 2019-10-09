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Видео: ФСБ пресекла финансирование сирийских террористов из России

, 10:37 Видео 99

Группировка действовала под видом «благотворительной организации». Ее основной штаб находился на территории Кабардино-Балкарии.

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Фото, видео: СК РФ

Сотрудники ФСБ, Следственного комитета (СК) и Федеральной службы финансового мониторинга пресекли финансирование международных террористических организаций «Имарат Кавказ» и «Исламское государство» (обе запрещены в РФ) со стороны группы российских граждан. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Лица, финансировавшие террористов, действовали на территории девяти регионов РФ: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Тюменской области.

Под видом благотворительности они при помощи интернета и мессенджера Telegram собрали более шести миллионов рублей. Средства пересылались за границу для совершения терактов в Сирии.

Деньги собирали более ста приверженцев идеи «Всемирного Халифата». Среди них оказались участники вооруженного нападения в 2005 году на Нальчик, спланированного террористом Шамилем Басаевым. 

Основной штаб группировки находился на территории Кабардино-Балкарии. Отчеты о проделанной работе ее члены отправляли зарубежным кураторам.

В рамках расследования на территории республики был введен режим контртеррористической операции. Задержали двух человек. По итогам обысков были обнаружены и изъяты мобильные телефоны с инструкциями от террористов, экстремистская литература, 60 банковских карт, шесть тысяч долларов наличными и отчеты о денежных переводах.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, ФСБ предотвратила 15 террористических преступлений на Кавказе с начала года.

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