Видео: 15 террористических преступлений предотвращено на Кавказе с начала года

За неполный 2019 год на Северном Кавказе было предотвращено 15 преступлений террористического характера. Об этом во вторник, 8 октября сообщил глава ФСБ России Александр Бортников.

Слова директора ведомства прозвучали в ходе выездного заседания НАК — Национального антитеррористического комитета. Мероприятие состоялось в Пятигорске. Бортников также обратил внимание на то, что террористические группировки в настоящее время основной упор в своей пропагандистской деятельности делают на молодежь — с начала текущего года в Северокавказском Федеральном округе РФ было выявлено и ликвидировано 30 законспирированных террористических ячеек. ФСБ также были предоставлены видеозаписи, сделанные во время проведения контртеррористических операций на Северном Кавказе.

«В этих условиях все большее значение приобретает профилактика терроризма. Необходимо принять меры по повышению эффективности работы органов регионального самоуправления по профилактике терроризма», — сказал директор ФСБ во время своего выступления.

Он подчеркнул, что особенное внимание при защите от террористов необходимо уделить объектам, задействованным в энергетической, транспортной и социальной сферах, а также местам массового пребывания людей. Отдельно Бортников отметил, что противодействие террористической идеологии — это одна из основных задач на сегодня.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в 2019 году теракты были предотвращены в четырех городах России.