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«Добро пожаловать в мир»: 44-летняя Натали Имбрулья родила первенца

, 12:47 Видео 1 099

Мальчика певица назвала именем Макс-Валентин.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Okla Michal, Instagram @natalie_imbruglia

Австралийско-британская певица Натали Имбрулья родила первого ребенка. Радостным известием 44-летняя мама поделилась на своей странице в Instagram.

«Добро пожаловать в мир. Макс-Валентин Имбрулья. Мое сердце разрывается (от счастья – Прим. ред)», — подписала фотографию на английском языке Имбрулья.

На снимке новорожденный Макс Валентин держит в маленькой ручке большой палец матери.

Instagram @natalie_imbruglia

Подписчики звезды и другие звезды поздравили Имбрулью с радостным событием.

«Поздравляем. Я не проверял твою страницу в течение четырех месяцев и по какой-то причине именно сегодня сделал это! Я вне себя от радости за тебя!», — написал один из пользователей, на комментарий которого Имбрулья ответила смайликом в виде сердечка.

«Поздравляю! Не могу дождаться встречи с ним», — написал певец Фредрик Ферье.

«Ура! Привет, Макс! Добро пожаловать. Так рада, что вы здесь в целости и сохранности. Поздравляю, мама», — добавила его коллега Софи Эллис-Бекстор.

Некоторые звезды предпочитают в течение какого-то времени скрывать пол и имя новорожденных детей. Как сообщал 5-tv.ru, актриса Мария Миронова только недавно рассказала, кто у нее родился.

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