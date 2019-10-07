«Мамино счастье!»: Мария Миронова рассекретила пол и имя ребенка

Известная российская актриса Мария Миронова рассказала своим подписчикам в Instagram самым сокровенным — звезда рассказала о своем малыше, который появился на свет около недели назад. Знаменитость долгое время не хотела будоражить общественность новостями о прибавлении в семействе, однако накануне родов не сдержалась и сообщила фанатам радостную новость. Когда младенец появился на свет, Миронова тоже не стала скрывать. Однако предпочла сохранить в тайне и пол наследника, и его имя.

В воскресенье, 6 октября, звезда, наконец, решилась рассказать фолловерам, как назвала своего ребенка. Артистка разместила в Instagram новое фото, в подписи к которому рассказала, что теперь воспитывает мальчика по имени Федор.

«Дорогие мои, я получила сотни поздравлений с дочкой, но, видно, дано мне быть мамой мальчиков! У меня родился сын, имя ему Теодор — Дар Божий, Федор!» — поделилась Мария.

Instagram @mariya_mironova_actress

В комментариях пользователи принялись поздравлять новоиспеченную мать и пожелали здоровья и счастья новорожденному. Некоторые, в свою очередь, признались, что хотели бы поскорее увидеть его фотографии — этим Миронова публику не балует.

«Поздравляем вас, Мария! Имя очень красивое!»

«Мамино счастье!»

«Искренние поздравления! Счастья Вашей семье!» — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Миронова рассказала несколько фактов об отце ребенка.