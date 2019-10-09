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  4. Видео: вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

Видео: вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

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Воздушное судно российского производства продемонстрировало мощь не совсем привычным способом.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, Twitter @I30mki

В Индонезии во время проведения праздничного военного парада ударный вертолет Ми-35П снес трибуны. Видео происшествия опубликовали в Twitter.

Вертолет участвовал в праздничном мероприятии в качестве «украшения». Однако во время полета воздушного судна над временно сконструированными трибунами, мощные потоки воздуха из-под винта обрушили постройку. Во время инцидента по плацу маршировал отряд солдат, к счастью, военные отделались лишь испугом. В результате происшествия никто не пострадал.

Twitter @I30mki

Боевые вертолеты Ми-35П производятся в России, могут достигать скорости 320 километров в час и обладают боевой дальностью в 450 километров. На воздушном судне установлены двуствольные авиационные пушки, также вертолет можно «загрузить» восьмью управляемыми противотанковыми ракетами, бомбами и блоками с реактивными снарядами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что контракт на 10 вертолетов Ми-35 подписан между Россией и Узбекистаном.

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