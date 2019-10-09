В Кремле отреагировали на признание ФБК иноагентом

Министерство юстиции РФ включило «Фонд борьбы с коррупцией» в реестр иностранных агентов в среду, 9 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию.

«Кремль не выносит подобных решений. Это прерогатива Минюста», — сказал Песков.

В сообщении Минюста РФ сказано, что в ходе контроля за деятельностью некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» был выявлен ряд признаков НКО, выполняющей функции иностранного агента.

В настоящий момент в реестре организаций-иноагентов находится 73 НКО — все они поддерживаются денежными средствами из-за рубежа и занимаются политической деятельность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации и признать иноагентом.