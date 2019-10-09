В Колпинском районе Санкт-Петербурга вандалы сломали памятник жертвам радиационных аварий и катастроф, установленный в парке. Несколько лет назад мемориал поставили члены Общества ликвидаторов аварий на Чернобыльской АЭС. В районной администрации прокомментировали инцидент.

«Этот памятник не находится на балансе у кого бы то ни было. Будем предпринимать меры по его восстановлению. Общество ликвидаторов чернобыльских аварий к нам выходило с просьбой установить такой памятный знак. Его сделали, но на баланс еще никто себе не поставил», — сообщила пресс-секретарь Колпинской районной администрации Надежда Осипова.

В госучреждении отметили, что ни в районном, ни в местном бюджете средства на содержание и восстановление памятника не предусмотрены. Администрации Колпино предстоит искать внебюджетные организации, способные починить мемориал за свои деньги.

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