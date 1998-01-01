Обливший памятник «Вежливым людям» в Крыму оказался украинцем

Нетрезвый мужчина, который облил краской памятник «Вежливым людям» в Симферополе, оказался гражданином Украины. Об этом РИА Новости сообщили в городской администрации.

Сейчас вандал находится под арестом в следственном изоляторе. Мужчина дал признательные показания в рамках уголовного дела о вандализме.

Сам инцидент произошел в воскресенье, 27 января. Подозреваемого удалось оперативно задержать по административному делу о нахождении в нетрезвом виде в общественном месте.

Памятник «Вежливым людям» появился перед зданием парламента Республики Крым в честь военнослужащих, установивших контроль над аэропортом Симферополя и другими стратегическими объектами полуострова весной 2014 года и поддержавших крымчан, не принявших госпереворот на Украине.