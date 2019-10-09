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Путин заявил о необходимости мотивирующей зарплаты для медиков

, 21:41 Эфирная новость 45

Президент России поручил правительству страны разработать предложения по модернизации первичного звена здравоохранения.

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Фото, видео: 5-tv.ru, ТАСС / Сергей Мальгавко

Модернизировать первичное звено здравоохранения необходимо в рамках национального проекта. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром страны. Президент подчеркнул, что большинство людей обращаются за помощью именно в свои районные поликлиники и больницы.

«Это можно формализовать, это можно не формализовать, но факт совершенно очевидный, что первичное звено здравоохранения — это часть здравоохранения в целом. И, если мы не выстроим работу на этом уровне, то тогда больше будем загружать высокотехнологичные федеральные центры и региональные», — заявил президент.

Сегодня же Владимир Путин провел совещание со всем составом правительства. Обсуждалось укрепление цифровой безопасности и развитие IT-технологий. Президенту доложили о скором запуске сервиса «зеркальный реестр проверок», который позволит бизнесу эффективнее взаимодействовать с государством.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сына не пустили попрощаться с умирающей матерью в московской больнице.

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