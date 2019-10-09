Путин заявил о необходимости мотивирующей зарплаты для медиков

Модернизировать первичное звено здравоохранения необходимо в рамках национального проекта. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром страны. Президент подчеркнул, что большинство людей обращаются за помощью именно в свои районные поликлиники и больницы.
Сегодня же Владимир Путин провел совещание со всем составом правительства. Обсуждалось укрепление цифровой безопасности и развитие IT-технологий. Президенту доложили о скором запуске сервиса «зеркальный реестр проверок», который позволит бизнесу эффективнее взаимодействовать с государством.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сына не пустили попрощаться с умирающей матерью в московской больнице.