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Путин обсудил итоги избирательной кампании с главой ЦИК

, 6:12 Эфирная новость 8

Глава государства поблагодарил Эллу Памфилову за профессионализм.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель

Модернизировать первичное звено здравоохранения необходимо в рамках национального проекта. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром страны. Президент подчеркнул, что большинство людей обращаются за помощью именно в свои районные поликлиники и больницы.

Также Владимир Путин провел встречу с губернаторами, избранными 8 сентября. В своем напутствии президент пожелал им не потерять темп, взятый во время предвыборной кампании, и раскрыл секрет успешной работы.

«Самое главное — постоянно чувствовать пульс жизни, чувствовать то, чего люди ожидают и как они реагируют на то, что вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания. Вот это чрезвычайно важная вещь», — заявил глава государства.

Кроме того итоги единого дня голосования Владимир Путин обсудил с председателем ЦИК России. Президент специально пригласил Эллу Памфилову в Кремль, чтобы поблагодарить за высокий профессионализм. По мнению президента, Центризбирком объективно разбирался со спорными ситуациями, а решения по всем жалобам должны вынести суды.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин заявил о необходимости мотивирующей зарплаты для медиков.

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