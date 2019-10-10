Путин обсудил итоги избирательной кампании с главой ЦИК

Модернизировать первичное звено здравоохранения необходимо в рамках национального проекта. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром страны. Президент подчеркнул, что большинство людей обращаются за помощью именно в свои районные поликлиники и больницы.

Также Владимир Путин провел встречу с губернаторами, избранными 8 сентября. В своем напутствии президент пожелал им не потерять темп, взятый во время предвыборной кампании, и раскрыл секрет успешной работы.

«Самое главное — постоянно чувствовать пульс жизни, чувствовать то, чего люди ожидают и как они реагируют на то, что вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания. Вот это чрезвычайно важная вещь», — заявил глава государства.

Кроме того итоги единого дня голосования Владимир Путин обсудил с председателем ЦИК России. Президент специально пригласил Эллу Памфилову в Кремль, чтобы поблагодарить за высокий профессионализм. По мнению президента, Центризбирком объективно разбирался со спорными ситуациями, а решения по всем жалобам должны вынести суды.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин заявил о необходимости мотивирующей зарплаты для медиков.