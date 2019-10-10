Фото: Регина Тодоренко назвала возможное место празднования годовщины свадьбы

Регина Тодоренко рассказала, где она хотела бы отметить годовщину своей свадьбы с Владом Топаловым. Своими планами телеведущая поделилась с подписчиками в Instagram.

В социальной сети девушка опубликовала селфи с побережья итальянского озера Гарда. На снимке Регина стоит в теплой шали-платке и куртке на фоне приглянувшегося ей пейзажа.

«Возможно, приедем на озеро праздновать годовщину, ведь здесь невероятно красиво», — написала Тодоренко.

Instagram @reginatodorenko

Также звезда телешоу отметила, что Гарда — самое большое озеро в Италии. Здесь, по мнению звезды, особенный воздух, живописные виды и «руины Римской империи». Также для Тодоренко оказался немаловажным тот факт, что в городе, где расположен водоем, вкусная еда, а многие рестораны имеют как минимум одну звезду Мишлена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тодоренко намекнула на проблемы в интимной жизни из-за ребенка.