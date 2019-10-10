В пригороде Петербурга в борьбе за парковочные места поджигают машины

В пригороде Петербурга ищут поджигателя автомобилей. Местные жители услышали громкие хлопки, и, увидев горящие машины, тут же вызвали спасателей.

Огонь полностью охватил сначала два автомобиля, после чего огонь перекинулся на третий, припаркованный рядом. Спасти не удалось ни один из них — они сгорели за несколько минут.

По словам очевидцев, это уже не первый случай подобных пожаров. Таким способом кто-то хочет освободить себе парковочное место. В полиции уже лежат несколько заявлений, но пока найти поджигателей не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что автомобиль загорелся после столкновения с автобусом под Петербургом.