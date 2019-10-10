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  4. Представитель Сергея Левченко прокомментировал новость о повышении его оклада на 44%

Представитель Сергея Левченко прокомментировал новость о повышении его оклада на 44%

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Пресс-секретарь главы Иркутской области уточнил, что зарплата губернатора проиндексируется по указу президента.

Фото: РИА Новости / Александр Натрускин

Повышение оклада главы Иркутской области Сергея Левченко произойдет в связи с индексацией зарплат госслужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы губернатора Павла Добродеева. Индексация проводится с 1 октября 2019 года, по указу президента России.

«Расчет заработной платы подчиненных непосредственно привязан к уровню зарплаты руководителя, и выполнить указ без этой меры невозможно», — заявил представитель Левченко.

9 октября стало известно, что губернатор решил повысить себе оклад на 44% — с 19 до 27 тысяч рублей. Соответствующий законопроект чиновник внес в законодательное собрание. Также глава Иркутской области ратовал за рост оклада у 74 госслужащих. По подсчетам областной контрольно-счетной палаты, на реализацию этой инициативы региону потребуется 32 миллиона рублей в 2019 году и 128 миллионов в следующем.

Как отметил Павел Добродеев, о росте оклада губернатора на 44% речи не идет — эта цифра не соответствует действительности.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин провел встречу с 19 новыми главами регионов.

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