«Какая она крутая!»: Наталья Рудова станет ведущей реалити-шоу на Бали

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова собирается примерить на себя образ телеведущей, написал в Instagram портал Super.ru. Актриса и модель станет лицом реалити-шоу «Место под солнцем», съемки которого стартуют в ноябре на Бали.

В новом проекте по аналогии с «Домом-2» молодые люди продемонстрируют свои таланты и попытаются построить отношения с противоположным полом в условиях живописной природы Индонезии. По правилам, в шоу каждую неделю будет меняться один участник. Победитель получит квартиру в Москве и контракт с телеканалом.

Весть об очередной телестройке в новых декорациях не сильно впечатлила пользователей Instagram. Зато поклонники Рудовой оживились и обещали смотреть новый проект, по крайней мере, из-за участия в нем своей любимицы. Сама Наталья смену амплуа пока не комментирует. Но ждать ее появления на экране фанатам осталось недолго.

«Рудова как актриса прекрасна, почаще (бы — прим.ред.) видеть таких красавиц»;

«Какая она крутая! Мне она нравится»;

«Ну, хотя бы таланты будут», — отреагировали в соцсети фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Рудова опубликовала в Instagram несколько видео, на которых демонстрирует моменты сладкой жизни.