Наталья Рудова вновь раздвигает границы дозволенного и не стесняется этого. Звезда российских сериалов «Универ» и «Татьянин день» опубликовала в Instagram несколько видео, на которых демонстрирует моменты dolce vita.

В первом ролике актриса лежит на постели в черном боди, черных очках и роскошных сапогах. На фоне соблазнительной картинки играет подходящее «Не смотри вот так. Я в порядке, да, все нормально» Елены Темниковой.

«О том, как я делаю это…» — озаглавила пост Рудова, имея в виду фотосессии. На ролике видны вспышки камеры и слышны слова оператора за кадром.

Instagram @rudovanata

Второе видео Наталья сделала из собственной ванной. И это не какое-нибудь самолюбование перед зеркалом. Знаменитость лежит при свечах и под релаксирующую музыку поднимает камеру вверх. Вместо белого потолка над ней простирается звездный небосвод.

«Это была моя маленькая мечта — звездное небо в ванной. Хотели бы себе такое?» — написала она подписчикам.

Те, конечно же, не остались равнодушными. Поклонники во что бы то ни стало захотели разделить с актрисой радости ее быта.

«Хочу к тебе, детка!»

«Продолжение веселой жизни, которую, как и красивую, не запретишь»;

«Какая горячая! Не обжечься бы, глядя на это»;

«Все прелести в одной картине», — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Рудова покрасовалась в мокрой футболке на пляже в Малибу.