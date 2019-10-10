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Зеленский пообещал амнистию жителям Донбасса, но не всем

, 14:39 Эфирная новость 42

На пресс-конференции, проходящей на Киевском городском рынке, новый президент Украины как и его предшественники отвечал на вопросы о юго-востоке страны охотно, но невнятно.

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

В Донбассе все готово к отводу сил. Оно должно было начаться еще в полдень. Со стороны Донецкой и Луганской народных республик выпустили сигнальные ракеты — в знак готовности покинуть позиции. Однако ответа с украинской стороны снова не последовало.

На линии разграничения сейчас находятся не только представители ДНР и ЛНР, но и сотрудники миссии ОБСЕ. Они фиксируют все происходящее.

Следит за ситуацией и Владимир Зеленский. Правда не в своем кабинете, а на Киевском городском рынке. В эти минуты там идет его пресс-конференция.

Про юго-восток страны президент Украины говорил с журналистами охотно, но невнятно. Снова заявил, что Киев готов к разведению сил, но добавил, что перемирие можно достичь только в рамках нормандского формата, который не состоится без разведения сил. Получается замкнутый круг.

Также Зеленский добавил, что готов принять закон об особом статусе Донбасса и даже амнистировать всех, кто принесет клятву на верность Украине. Но и здесь есть оговорки.

«Кто в целом должен рассматриваться в формате амнистии? Это цивилизованные люди, которые работали и работают там учителями и медиками? Это их вообще должно касаться? Мне кажется, что есть категория людей, которых совсем не касается этот вопрос», — подчеркнул президент Украины.

На пресс-конференции Зеленский вообще попытался снять с себя ответственность за происходящее в Донбассе. По его словам, вина лежит на предыдущем президенте, а Петр Порошенко готов организовать в стране новый майдан, чтобы не допустить перемирия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Зеленский не планирует в ближайшее время двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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