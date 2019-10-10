Владимир Зеленский рассказал об отсутствии планов встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции 10 октября, что двусторонняя встреча с российским президентом Владимиром Путиным пока не планируется.

«Встречаться мы можем в двух форматах: „нормандский формат“ и прямая встреча моя с президентом России. Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против. Я не знаю (возможна ли прямая встреча. — Прим. ред.). Я не могу сейчас сказать. Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну», — заявил Зеленский.

В свою очередь в МИД РФ подчеркивают, что без разведения сил в Золотом и Петровском ни о какой встрече в «нормандском формате» и быть не может, потому что это не «встреча ради встречи».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, разведение сил накануне было сорвано Киевом. Пришедшие на линию соприкосновения представители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик выпустили в воздух белые сигнальные ракеты в присутствии ОБСЕ, однако со стороны вооруженных сил Украины ответа так и не последовало. Сегодня попытку повторили также в полдень. Ответа пока также нет.

Точная дата саммита станет известна после согласования с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России.

По словам Зеленского, «нормандский формат» для него — еще и возможность обсуждения статуса Луганской и Донецкой областей, обмена заключенными как с Россией, так и с самопровозглашенными республиками, а также вопроса возвращения Крыма.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меркель и Зеленский оценили возможность встречи в «нормандском формате».