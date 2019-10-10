«Гелик уже не мощно»: хрупкая Алена Шишкова села за руль самосвала

Модель Алена Шишкова удивила подписчиков в Instagram неожиданной социальной акцией. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати сфотографировалась на фоне водоема в униформе рабочего ГУП «Леноблводоканал» с планшетом и ручкой в руках, будто участвует в некой проверке.

«Это мой одиночный экопикет. Давайте беречь воду: хотя бы для начала закрывать кран, когда чистим зубы! Кстати, как вы относитесь к Грете Тунберг?» — обратилась Шишкова к пользователям соцсети.

Алену заинтересовала фигура экспрессивной шведской школьницы, которая 23 сентября на саммите ООН обвинила мировые правительства в пустословии и игнорировании климатических проблем. Пример Тумберг оказался заразителен и для модели. Как и юная экологическая активистка, Шишкова не ограничилась одним снимком. Следом за ним девушка выложила видео, на котором в той же спецовке и каске едет на грузовике.

«Когда „Гелик“ уже не мощно», — подписала ролик Алена, подшучивая над своими прошлыми фото и видео с Mercedes G-класса.

Instagram @missalena.92

Действительно ли модель прониклась экологическими проблемами, или ее появление в новом образе — очередное развлечение для фанатов, пока неясно. Не случайно подписчики восприняли ее жест неоднозначно.

«Это очень важный пост. Как израильтянину, мне не понаслышке известна эта проблема. Проблема серьезная, идущая как следствие варварского отношения к экосистеме планеты».

«Алена, твой копирайтер перестарался. Никто не верит, что ты знаешь половину слов из написанного для тебя текста».

«Я согласна с тем, что нужно беречь природу, но вам с себя нужно начать»;

«Русская Грета», - прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что после трагедии в детстве Алена Шишкова не разговаривала полгода.