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Видео задержания сотрудниками ФСБ предполагаемого террориста в Крыму

, 16:04 Видео 63

Мужчина планировал произвести взрыв в административном здании полуострова.

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Фото, видео: ФСБ РФ

В Крыму сотрудники ФСБ задержали мужчину, планировавшего теракт в одном из административных зданий полуострова. В распоряжение 5-tv.ru попали кадры поимки предполагаемого злоумышленника.

«В городе Саки Республики Крым задержан российский гражданин, являющийся приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий в Крыму», — сказали в силовом ведомстве.

По предварительным данным, речь идет о проукраинском активисте Олеге Приходько. По месту жительства задержанного найдены готовые к применению самодельные взрывные устройства и емкости с зажигательной смесью. Ранее правоохранительные органы уже производили обыск в доме Приходько. Так, в жилом помещении были обнаружены портрет Степана Бандеры и красно-черный флаг.

В настоящий момент возбуждены уголовные дела по статьям, предусматривающим ответственность за подготовку к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Крыму задержан мужчина планировавший теракт в административном здании.

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