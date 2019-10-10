Видео задержания сотрудниками ФСБ предполагаемого террориста в Крыму

В Крыму сотрудники ФСБ задержали мужчину, планировавшего теракт в одном из административных зданий полуострова. В распоряжение 5-tv.ru попали кадры поимки предполагаемого злоумышленника.

« В городе Саки Республики Крым задержан российский гражданин, являющийся приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий в Крыму », — сказали в силовом ведомстве.

По предварительным данным, речь идет о проукраинском активисте Олеге Приходько. По месту жительства задержанного найдены готовые к применению самодельные взрывные устройства и емкости с зажигательной смесью. Ранее правоохранительные органы уже производили обыск в доме Приходько. Так, в жилом помещении были обнаружены портрет Степана Бандеры и красно-черный флаг.

В настоящий момент возбуждены уголовные дела по статьям, предусматривающим ответственность за подготовку к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Крыму задержан мужчина планировавший теракт в административном здании.