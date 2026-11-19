Захарова назвала Шэньчжэнь современным городом, находящимся в диалоге с природой

Китайский город Шэньчжэнь, где проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), оставил положительное впечатление у официального представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Немного Шэньчжэня. Ультрасовременный город, находящийся в диалоге с природой», — заметила представитель МИД.

Кроме того, Захарова оценила организацию саммита, отметив, что она была на высоте.

Саммит АТЭС стартовал 18 ноября. В повестку мероприятия включены самые разные вопросы, в том числе и: международной торговли, региональной экономической интеграции, инвестиционного сотрудничества, цифровизации и инновационного развития.

«Немного Шэньчжэня»: Захарова поделилась впечатлениями от китайского города 1/7 Фото: Telegram/Мария Захарова/MariaVladimirovnaZakharova 2/7 Фото: Telegram/Мария Захарова/MariaVladimirovnaZakharova 3/7 Фото: Telegram/Мария Захарова/MariaVladimirovnaZakharova 4/7 Фото: Telegram/Мария Захарова/MariaVladimirovnaZakharova 5/7 Фото: Telegram/Мария Захарова/MariaVladimirovnaZakharova 6/7 Фото: Telegram/Мария Захарова/MariaVladimirovnaZakharova 7/7 Фото: Telegram/Мария Захарова/MariaVladimirovnaZakharova

Ранее журналисты оценили резиденцию «Цилинь Шаньчжуан», где в рамках саммита прошли самые важные встречи. В их число вошли и трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Локация находится в уединенном и живописном месте.

Также известно, что на столе переговоров глав государств присутствовали розовые орхидеи, которые символизируют доверительную атмосферу.

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