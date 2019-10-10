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Как отреагировали в Донбассе на «план Б» Зеленского

, 21:37 Эфирная новость 76

Пока президент Украины вещает среди деликатесов в Донбассе от него ждут только одного: чтобы перешел, наконец, от слов к делу.

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

О деятельности экстремистских батальонов в Донбассе сегодня спрашивали президента Украины. Он отвечал, но уклончиво. А его спрашивали еще и еще. И не только об этом.

Сам формат пресс-конференции, которую сегодня проводит Владимир Зеленский этому способствует. Собрали 300 журналистов и по десять человек подсаживают за стол президента. Новая группа зачастую повторяет предыдущие темы. Ведь пресс-марафон идет уже более восемь часов.

За мероприятием следят и в Донбассе, где в очередной раз по вине Киевской стороны не произошло развода войск.

Пока Зеленский вещает среди деликатесов в Донбассе от него ждут только одного: чтобы перешел, наконец, от слов к делу. Вот уже в который раз в небо улетает сигнальная ракета. Безответное предложение мира.

Репортаж Алексея Полторанина.

Как рассказывал 5-tv.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что амнистия для жителей Донбасса возможна, но не для всех.

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