В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки, которую искали двое суток

В Саратове найдено тело пропавшей девятилетней девочки Лизы. Она ушла в школу в среду, 9 октября, около 7:30 утра из дома на улице Высокая, но на уроках так и не появилась.

По факту исчезновения ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Сообщается, что к расследованию подключены наиболее опытные следователи и криминалисты и его контролирует руководство ведомства.

Ход расследования контролируется руководством следственного органа. Минувшей ночью продолжались допросы членов семьи и соседей Лизы, жильцов близлежащих домов и персонала школы.

Волонтеры местного поискового отряда ЛизаАлерт прочесывали город, и распространяли листовки с фотографией школьницы. На странице общества в «ВКонтакте» сообщалось, что к вечеру четверга, 10 октября в штабе зарегистрировались более двух тысяч человек.

Поисковый отряд «Лиза Алерт»

«На данный момент расклеено около 5000 ориентировок, на выполнение задачи ушла 447 „лиса“ (поисковая группа). Работает около 20 человек личного состава областной и городской служб спасения, больше 25 добровольцев поискового отряда ЛизаАлерт Саратовской области, полиция, сотрудники СК, УГРО и МВД. Готовятся вылет опытных поисковиков из Москвы», — говорится в сообщении.

Днем водители предоставили поисковикам запись видеорегистратора, запечатлевшего на автобусной остановке девочку в куртке ментолового цвета, по приметам похожую на пропавшую Лизу.

В соцсетях и местных СМИ появился также фоторобот мужчины, который якобы может быть причастен к исчезновению ребенка. Однако ни в Следственном комитете, ни в МВД изданию «Версия Саратов» эту информацию не подтвердили. Правда, один из оперативников сообщил, что есть ориентировка на мужчину 25-30 лет среднего роста и телосложения с «бородой клочками», его описал водитель автобуса.

Instagram @chp_saratov

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве через три дня поисков нашли живым 11-летнего мальчика, пропавшего с детской площадки.