В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки, которую искали двое суток

В Саратове найдено тело пропавшей девятилетней девочки Лизы. Она ушла в школу в среду, 9 октября, около 7:30 утра из дома на улице Высокая, но на уроках так и не появилась.
По факту исчезновения ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Сообщается, что к расследованию подключены наиболее опытные следователи и криминалисты и его контролирует руководство ведомства.
Ход расследования контролируется руководством следственного органа. Минувшей ночью продолжались допросы членов семьи и соседей Лизы, жильцов близлежащих домов и персонала школы.
Волонтеры местного поискового отряда ЛизаАлерт прочесывали город, и распространяли листовки с фотографией школьницы. На странице общества в «ВКонтакте» сообщалось, что к вечеру четверга, 10 октября в штабе зарегистрировались более двух тысяч человек.
«На данный момент расклеено около 5000 ориентировок, на выполнение задачи ушла 447 „лиса“ (поисковая группа). Работает около 20 человек личного состава областной и городской служб спасения, больше 25 добровольцев поискового отряда ЛизаАлерт Саратовской области, полиция, сотрудники СК, УГРО и МВД. Готовятся вылет опытных поисковиков из Москвы», — говорится в сообщении.
Днем водители предоставили поисковикам запись видеорегистратора, запечатлевшего на автобусной остановке девочку в куртке ментолового цвета, по приметам похожую на пропавшую Лизу.
В соцсетях и местных СМИ появился также фоторобот мужчины, который якобы может быть причастен к исчезновению ребенка. Однако ни в Следственном комитете, ни в МВД изданию «Версия Саратов» эту информацию не подтвердили. Правда, один из оперативников сообщил, что есть ориентировка на мужчину 25-30 лет среднего роста и телосложения с «бородой клочками», его описал водитель автобуса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве через три дня поисков нашли живым 11-летнего мальчика, пропавшего с детской площадки.