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Огни свободной Риги: после освобождения красноармейцы помогали восстанавливать разрушенный город

, 10:02 Эфирная новость 48

Минобороны РФ к 75-летнему юбилею освобождения столицы Латвии от нацистских оккупантов рассекретило уникальные исторические документы.

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Фото, видео: Семен Нордштейн и Борис Уткин / Фотохроника ТАСС, 5-tv.ru

Уникальные исторические документы рассекретило Минобороны России к 75-летнему юбилею освобождения столицы Латвии от нацистских оккупантов.

Наградные листы, журналы и схемы боевых действий выложены в специальном разделе на сайте ведомства, который называется «Огни свободной Риги». В нем можно в деталях узнать о наступательной операции Красной Армии, как шли ожесточенные бои и с какой радостью местные жители встречали освободителей. Рига тогда была вся в руинах — таким город оставили гитлеровцы.

«Немцы нанесли ущерб Латвии в размере десять миллиардов рублей. Сюда входило уничтожение электростанций, заводов, элеваторов, трамвайных и железнодорожных путей. Практически все, что можно было в спешном порядке взорвать. Была разграблена масса музеев немцами, были вывезены картины», — рассказывает историк Влад Богов.

Рижская стратегическая наступательная операция началась 14 сентября 1944 года. Уже через месяц войска 3-го Прибалтийского фронта заняли правобережную часть латвийской столицы. А 15 октября — весь город. Документы, опубликованные на сайте Минобороны, подробно рассказывают не только о подвигах красноармейцев, но и о том, как они помогали восстанавливать город.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о публикации российским оборонным ведомством исторических документов об освобождении Таллина.

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