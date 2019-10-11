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  4. «Боже, как красиво!»: пятилетняя дочь Алены Шишковой порадовала маму портретом

«Боже, как красиво!»: пятилетняя дочь Алены Шишковой порадовала маму портретом

, 10:51 Фото 275

Рисунок наследницы Тимати ждут на благотворительной выставке фонда одаренных детей.

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Фото, видео: Instagram @missalena.92

Пятилетняя дочь рэпера Тимати и модели Алены Шишковой приятно удивила поклонников звездного семейства. Алиса Юнусова нарисовала маму в образе то ли принцессы, то ли красна девицы из русских сказок — с золотыми волосами, румянами на лице, старинном наряде и украшениях.

Шишкова не смогла скрыть восторга и поделилась гордостью с подписчиками в Instagram. Заодно знаменитость рассказала поклонникам о социальной акции «Мама глазами ребенка», для которой создавался рисунок.

«Меня Лисенок нарисовала! Я так радуюсь! Осталось раздобыть где-то такую диадему и бусы — и, по-моему, копия. А рисовала меня Алиса не просто так. Наш рисунок станет частью выставки, его можно будет купить за пожертвование в фонд одаренных детей. Присоединяйтесь к нам», — обратилась к фанатам модель.

Instagram @missalena.92

Пользователи соцсети высоко оценили старания ребенка. Многие отметили, что мама на портрете получилась удачно, и признали дарование девочки.

«Боже как красиво!»

«Умничка!»

«Очень миленько, у Алисы невероятный талант»;

«Такая малышка, а рисует круто», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что хрупкая Алена Шишкова села за руль самосвала.

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