Сябитова объяснила, почему женщины не испытывают влечения к заботливым мужчинам

Женщины часто жалуются на отсутствие сексуальных эмоций в отношениях с заботливыми и нежными мужчинами. Ни в коем случае не нужно расставаться: есть другое решение, рассказала Роза Сябитова — ведущая популярной телепередачи о поиске супругов на Первом канале.

Известная телесваха поделилась с подписчиками в Instagram, что часто слышит от женщин жалобы на неудачные романы. Отношения не приносят долгожданного счастья, даже когда удается встретить заботливого человека.

«Она встречает прекрасного человека, который по-настоящему любит и уважает ее, проявляет нежность и заботу, вдруг между ними возникает одно ужасное препятствие — он абсолютно не вызывает у нее сексуальных эмоций», — описала Сябитова проблему.

Instagram @syabitova_roza

Она призналась, что хорошо понимает оказавшихся в такой ситуации женщин, так как сама была на их месте. Только спустя годы телеведущая поняла, почему здоровые отношения ассоциировались у нее со скукой и занудством.

«Версия психологов: людям свойственно притяжение ко всему, что напоминает им собственную семью. В своей взрослой самостоятельной личной жизни мы бессознательно стремимся воссоздать знакомые картины детства», — объяснила она.

Сябитова призвала ни в коем случае не бросать хорошего человека. Вместо этого она рекомендует поработать над собой.

«Поработайте над собой, стараясь понять и исправить свою эмоциональную программу: расстаньтесь с комплексом, а не человеком!» — заключила она.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее главная сваха страны Роза Сябитова посоветовала россиянкам не связываться с мужчинами, которые состоят в браке.