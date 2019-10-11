Сбербанк обещал отменить комиссии за внутренние межрегиональные переводы

Сбербанк покончит с так называемыем «банковским роумингом» в следующем году, сообщает Интерфакс со ссылкой на президента банка Германа Грефа. По его словам, организация уже год ведет переговоры на эту тему с ФАС и с апреля прорабатывает варианты отмены комиссии в 1% за межрегиональные денежные переводы между клиентами.

Какие эксперименты проводит Сбербанк, председатель его правления не уточнил. Но намекнул, что новшества должны быть комфортными для граждан, которые пользуются услугами банка.

Греф подчеркнул, что комиссией облагается лишь 5% межрегиональных переводов Сбербанка, однако согласился, что эта комиссия «не самая удачная».

«Мы сейчас меняем модель монетизации, в следующем году мы ее точно поменяем. Когда мы подключимся к системе быстрых платежей, сейчас процесс идет, собственно говоря, эта система будет реализована», — рассказал глава организации.

Меж тем в финансово-экономическом блоке правительства доработан совместный законопроект ФАС, ЦБ РФ и Минфина об отмене комиссий за межрегиональные переводы физлиц в рамках одного банка. Документ вносит поправку в статью 29 закона «О банках и банковской деятельности».

Ранее 5-tv.ru писал, что появились новые факты в расследовании утечки данных клиентов Сбербанка.