Видео: Стивен Сигал спрогнозировал победителя в бою Емельяненко и Кокляева

Американский актер, мастер боевых искусств и продюсер Стивен Сигал сделал прогноз на поединок между российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

«Я слышал об этом бое. Я, если буду в России в это время, то пойду, разумеется, на этот бой. И я думаю, что Александр победит», — сказал Стивен.

Емельяненко проведет бой с Кокляевым 29 ноября на «ВТБ Арене». Поединок пройдет по правилам бокса.

Как сообщал 5-tv.ru, Стивен Сигал ранее показал Емельяненко несколько техник в рамках Международного фестиваля айкидо. Российский боец подарил актеру билет на свой бой с Кокляевым.