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  4. Видео: Стивен Сигал спрогнозировал победителя в бою Емельяненко и Кокляева

Видео: Стивен Сигал спрогнозировал победителя в бою Емельяненко и Кокляева

, 19:25 Видео 44

Перед пресс-конференцией актер дал мастер-класс для российского спортсмена и раскрыл ему несколько секретов.

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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Пятаков, 5-tv.ru

Американский актер, мастер боевых искусств и продюсер Стивен Сигал сделал прогноз на поединок между российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

«Я слышал об этом бое. Я, если буду в России в это время, то пойду, разумеется, на этот бой. И я думаю, что Александр победит», — сказал Стивен.

Емельяненко проведет бой с Кокляевым 29 ноября на «ВТБ Арене». Поединок пройдет по правилам бокса.

Как сообщал 5-tv.ru, Стивен Сигал ранее показал Емельяненко несколько техник в рамках Международного фестиваля айкидо. Российский боец подарил актеру билет на свой бой с Кокляевым.

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