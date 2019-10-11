Емельяненко подарил Стивену Сигалу билет на свой бой с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подарил кинопродюсеру, мастеру боевых искусств и актеру Стивену Сигалу билет на свой бой с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Емельяненко был рад встрече с кумиром своего детства.

Сигал и Емельяненко встретились 11 октября в рамках Международного фестиваля айкидо. Мастер боевых искусств из США показал российскому бойцу несколько собственных техник.

После этого Александр вручил Стивену билет на свой следующий бой. Сигал передал приглашение своему помощнику, а затем поприветствовал пробегавших мимо детей, похлопав их по голове.

Спустя какое-то время Емельяненко поделился видеозаписью со встречи на своей странице в Instagram. В ролике он общается со звездой боевиков 1990-х и признается, что вырос на его фильмах.

«Сегодня познакомился со Стивеном Сигалом и потренировался», — подписал видео российский боец.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Емельяненко проведет бой с Кокляевым 29 ноября на «ВТБ Арене». Поединок пройдет по правилам бокса.

Предстоящую схватку ранее также прокомментировал американский актер и политик-республиканец Арнольд Шварценеггер. По его словам, одержать победу может как Емельяненко, так и Кокляев.