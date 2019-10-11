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Экс-губернатора Челябинской области обвинили в хищении более 20 миллиардов

, 22:26 31

Источник сообщил, что Борис Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии.

Фото: РИА Новости / Алексей Дружинин

Следственный департамент МВД РФ принял к производству уголовное дело в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Ему вменяют в вину преступления, ущерб от которых оценивается в сумму более 20 миллиардов рублей.

О возбуждении уголовного дела против Дубровского рассказал адвокат Игорь Трунов. По его словам, следователи подозревают экс-губернатора в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ). По версии следствия, хищения бюджетных средств произошли в период с 2016-го по 2018 годы.

ТАСС пишет со ссылкой на адвоката, что уголовное дело принял к производству Следственный департамент МВД, поскольку Дубровский уже не является спецсубъектом.

Агентство добавляет со ссылкой на источник, которому известны материалы дела, что Дубровский сбежал в Швейцарию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД заинтересовалось губернатором Иркутской области. Полицейские начали проверку по факту охоты Сергея Левченко.

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